Çankırı'da judo turnuvası başladı

Çankırı'da 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası açılışı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "Çankırı'mızda 2'ncisini düzenlemiş olduğumuz '2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası'na Çankırı'da ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza öncelikle sağlık, kazasız, belasız müsabaka yapmalarını temenni ediyorum. Huzur dolu turnuva geçirmeyi diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

5 Eylül Pazar günü sona erecek turnuvaya; süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinden 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcu katıldı. - ÇANKIRI