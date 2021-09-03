Üye Girişi
Çankırı'da judo turnuvası başladı - Son Dakika

Çankırı'da judo turnuvası başladı

03.09.2021 22:57
Çankırı'da judo turnuvası başladı, System.String[]

Çankırı'da 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı'da 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası açılışı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "Çankırı'mızda 2'ncisini düzenlemiş olduğumuz '2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası'na Çankırı'da ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza öncelikle sağlık, kazasız, belasız müsabaka yapmalarını temenni ediyorum. Huzur dolu turnuva geçirmeyi diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

5 Eylül Pazar günü sona erecek turnuvaya; süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinden 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcu katıldı. - ÇANKIRI

Çankırı'da judo turnuvası başladı
Çankırı'da judo turnuvası başladı
Çankırı'da judo turnuvası başladı
Çankırı'da judo turnuvası başladı

İstiklal Marşı, Hasan Fehmi, Çankırı, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çankırı'da judo turnuvası başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi 23:07 Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi 22:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi Tanju Özcan'dan 22:10 Tanju Özcan'dan "Durumunu değerlendireceğiz" diyen partisine yanıt: Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim
Arif Verimli'den 20:12 Arif Verimli'den "Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez" mesajına olay yanıt Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu 19:54 Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış 16:18 Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü         
23:21
Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler         
23:02
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı         
22:52
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı         
20:49
Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi         
20:05
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Tam 1300 yıldır aynı yerde duruyor! Kazı yapan Türk bilim insanları bebek ayak izlerine rastladı Tam 1300 yıldır aynı yerde duruyor! Kazı yapan Türk bilim insanları bebek ayak izlerine rastladı         
11:00
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 23:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da judo turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement