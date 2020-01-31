Çankırı'da kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Çankırı'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çankırı'da kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Çankırı'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde telefon kablosu hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler H.T, M.Ç. ve Y.K'yi kabloları çaldıkları öne sürülen araçla yakaladı.

Araçta yapılan aramada demir kesme makası ve kesilmiş 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Zanlılardan H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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