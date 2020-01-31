Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

7 saat önce

ÇANKIRI'da, telekomünikasyon şirketine ait nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ÇANKIRI'da, telekomünikasyon şirketine ait nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde telekomünikasyon nakil kablolarının çalınması üzere çalışma başlattı. Ekipler, Yapraklı'da yaptıkları çalışma sırasında, araçlarına nakil kabloları yükleyen H.T, M.Ç. ve Y.K.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yapraklı, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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