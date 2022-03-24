Çankırı'da kablo hırsızlığına karışan zanlılardan biri Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da kablo hırsızlığına karışan zanlılardan biri Ankara'da yakalandı

24.03.2022 14:20
Çankırı'da kablo hırsızlığına karışan zanlılardan biri Ankara'da yakalandı

Çankırı'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheliden biri Çubuk'ta yakalandı.

Çankırı'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheliden biri Çubuk'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ve Çubuk bölgesine doğru kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçen Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Olayı araştıran ekipler, şüphelilerin gittiği yönü tespit etti. Yeri belirlenen ve ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda durduruldu. Araçta bulunan E.B. gözaltına alındı.

Otomobilden inerek ticari taksiyle kaçan E.C. ile T. Y. isimli kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 185 metre haberleşmede kullanılan kablo bulundu.

E.B'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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Hisarcık, Çankırı, Enerji, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da kablo hırsızlığına karışan zanlılardan biri Ankara'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da kablo hırsızlığına karışan zanlılardan biri Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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