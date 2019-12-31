Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

6 saat önce

Çankırı'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

Çankırı'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı, System.String[]

Çankırı'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yaşayan M.A. isimli şahsa ait bir müştemilatta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyoda, M.A, R.T, A.B, E.C, R.A, V.U. ve A.A isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince M.A. isimli şahsın evinde ve ahırında yapılan aramada kazı sırasında kullanılan malzemeler ele geçirilken tarihi eser olarak değerlendirilen işlemeli taş figürüne de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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