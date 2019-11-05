Son Dakika Haberleri: Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Yüksel Veli A, Bayramören ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde define olduğu düşüncesiyle bölgede kazı yapmaya karar verdi.

Definenin "tılsımlı" olduğuna inanan Yüksel Veli A, kendisi gibi Almanya'da bulunan Erhan Ç'den yardım istedi.

Erhan Ç. de arkadaşı İsa P. ile Türkiye'ye geldi. Sarıkaya köyüne gelen kişiler, kazı yapmaya başladı.

Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheliler, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı.

Kısa sürede yakalanan 8 şüphelinin birbirlerini tanımadıklarını söylemeleri üzerine telefonlarında yapılan incelemede, aralarındaki mesajlaşmalara ve kazı öncesi bir araya geldiklerine dair görüntülere ulaşıldı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada ise 13 yüzük ve 63 sikke bulundu. Kazı esnasında kullanılan dedektör ve iş makinesine de jandarma ekiplerince el konuldu.

"Kültür ve Tabiat Kanunu'na muhalefet ettikleri" iddiasıyla tutuklanan şüpheliler, avukatlarınca yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.

Sarıkaya, Jandarma, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATAK helikopteriyle Van gölü turu
Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:06:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]