Çankırı'da kaçak tütün operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çankırı'da KOM polisi tarafından gözaltına alınan bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 112 bin 600 adet makaron, elektronik makaron doldurma makinesi ve alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak sigara, kıyılmış tütün, makaron, puro, pipo tütünü, elektronik sigara ve likidi gibi tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı satışının engellenmesi ile yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabetin ve devletimizin vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. KOM polisi tarafından durumundan şüphelenilen B.A. isimli üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 3 bin 400 dolu toplamda 112 bin 600 tane makaron, 1 kilogram paket tütün, 1 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen B.A. isimli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI