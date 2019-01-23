Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonu

Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Çankırı'da iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Çankırı'da iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde cep telefonu tamir ve satışı yapan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 18 cep telefonu ile elektronik malzemeler ele geçirildi.

İş yerlerinde kullanılan bilgisayar ve hard disklere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında T.D, M.G, M.Ç, S.S. ve Ş.S. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" ve "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Çankırı, Güncel
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