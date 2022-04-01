Çankırı'da "Kadın: Geçmiş ve Bugün" söyleşisi düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da "Kadın: Geçmiş ve Bugün" söyleşisi düzenlendi

01.04.2022 16:59
Çankırı'da "Kadın: Geçmiş ve Bugün" söyleşisi düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Kadın: Geçmiş ve Bugün" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Kadın: Geçmiş ve Bugün" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Üniversitenin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşiye Nuray Karadeniz, İnci Ertuğrul ve Oya Çebi konuk oldu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, programın açılışında yaptığı konuşmada, kadının toplumun temel taşlarından biri olduğunu, ailenin ve toplumun iyiliği için kadının değerinin bilinmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kadının toplum için önem taşıdığına işaret eden Çiftçi, "Tarihi gelişimimize baktığımızda, bu coğrafyada millet olarak birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmışız. Bu sıkıntıların üstesinden gelirken en önemli güç kaynağımız, kadınlarımız olmuştur. Kadınlarımız, tarihin her sahnesinde, destanlarımızda, edebiyatımızda, şiirimizde, kutsalımızda, geleceğe dönük tüm projelerimizde muhakkak vardır." dedi.

Kadınların nitelikli ve güçlü şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Çiftçi, bu sayede milletin geleceğine en büyük yatırımı yapmak için çaba sarf edileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Doç. Dr. Nursel Aslantürk moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz'ın eşi Melike Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin eşi Esen Çiftçi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Karatekin Üniversitesi, Araştırma, Çankırı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Kadın: Geçmiş ve Bugün' söyleşisi düzenlendi - Son Dakika


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