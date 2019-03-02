Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Kadınlara Yönelik "Kodlanıyoruz" Semineri

Çankırı'da Kadınlara Yönelik "Kodlanıyoruz" Semineri

1 saat önce

Çankırı Belediyesi tarafından "kodlanıyoruz" semineri düzenlendi.

Çankırı'da Kadınlara Yönelik
Çankırı Belediyesi tarafından "kodlanıyoruz" semineri düzenlendi.

Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta gıda mühendisi Nida Nur Mercan, katılımcılara gıda ambalajlarındaki e-kodları ve e-kodlu katkı maddeleri hakkında bilgi verdi.

Endüstriyel gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin kısaltmalarını ifade eden kodların insan sağlığına olan etkilerini anlatan Mercan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Nida Nur, Anne, Çankırı, Güncel
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