Çankırı'da Kadınlara Yönelik "Kodlanıyoruz" Semineri
1 saat önce
Çankırı Belediyesi tarafından "kodlanıyoruz" semineri düzenlendi.
Çankırı
Belediyesi tarafından "kodlanıyoruz" semineri düzenlendi.
Astarlızade Sabiha Anne
Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta gıda mühendisi Nida Nur
Mercan, katılımcılara gıda ambalajlarındaki e-kodları ve e-kodlu katkı maddeleri hakkında bilgi verdi.
Endüstriyel gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin kısaltmalarını ifade eden kodların insan sağlığına olan etkilerini anlatan Mercan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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