Çankırı'da kamyonet TIR'a çaprtı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

ÇANKIRI'da kamyonetin TIR'a çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sularında Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Ağaca köyü mevkisinde meydana geldi. Çerkeş'ten Kızılcahamam istikametinde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 19 HN 861 kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında bulunan 37 ABJ 676 TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kamyonun içinde bulunan H.Ç.'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü M.Ç. ile kamyonetteki diğer yolcu E. A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.