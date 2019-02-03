Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Kar Üzerinde Piknik Keyfi

Çankırı'da Kar Üzerinde Piknik Keyfi

1 saat önce

Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı, hafta sonunda çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı, hafta sonunda çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki tabiat parkına gelenler, kar üzerinde mangal yaparken çocuklar da kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ankara'dan ailesiyle piknik yapmak için Kadınçayırı Tabiat Parkı'na gelen Fikret Akbaş, kar üzerinde piknik yapmanın ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Hem doğal güzelliği hem de verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirten Akbaş, "Burası çok güzel bir yer, gerçekten çok memnun kaldık. Hem hizmet hem de doğal güzelliğinden dolayı burayı tercih ediyoruz. Buraya daha önce bahar zamanı gelmiştim. Kar üzerinde piknik yapmak da çok güzel oluyor." dedi.

Torunlarıyla hem mangal yaptıklarını hem de kartopu oynadıklarını anlatan Akbaş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Demirel de kışın mangalın daha güzel olduğunu kaydetti.

Her mevsimin kendine göre güzelliği olduğunu vurgulayan Demirel, "Ankara'dan buraya yaklaşık iki saatte gelinebiliyor. Buranın doğası çok güzel. Çocuklarımla karın üzerinde, çamların arasında gayet güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Aksaray Malaklısı' Olarak Bilinen Çoban Köpeklerine Dünyanın Birçok Ülkesinden Talep Yağıyor 43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Kar Üzerinde Piknik Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]