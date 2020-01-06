Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Çankırı'da öğle saatlerinde sisle birlikte bastıran kar yağışı, araç ve yaya ulaşımını aksattı.

Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Çankırı'da öğle saatlerinde sisle birlikte bastıran kar yağışı, araç ve yaya ulaşımını aksattı.

Kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi düştü, Kastamonu- Ankara kara yolunda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Çankırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, olumsuz hava koşullarıyla ilgili araç sürücülerini uyardı.

Çankırı Belediyesi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Orta ilçesinde de Özel İdare ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.

Kastamonu Ankara, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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