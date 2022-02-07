Çankırı'da kar yağışı nedeniyle kapanan 14 bin 529 kilometrelik yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Çankırı'da karla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 14 bin 529 kilometrelik yolun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Çankırı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kış şartlarında 577 kırsal yerleşim biriminin yollarının kar nedeniyle kapandığı belirtildi.

Kapanan yollara defalarca girilmek kaydıyla toplam 14 bin 529 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, 6 kepçe, 13 greyder, 1 dozer, 2 kar makinesi, 9 kar küreme kamyonu ile 29 ekip ve 85 personelle karla mücadele çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarımızda ekiplerimizce yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Kriz merkezine ulaşan ihbarlardan öncelik arz eden acil durumları olan diyaliz hastaları, hamileler, cenaze nakilleri, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin ulaşımını sağlayan güzergahlar 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin açılmaktadır. Karla mücadele çalışmalarımızda ekiplere desteklerini ve anlayışlarını esirgemeyen köy muhtarlarımız ve sakinlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.