Çankırı'da, karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

Çankırı'da, karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

Çankırı'da, karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek, System.String[]

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da, karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek - Son Dakika

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