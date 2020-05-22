Çankırı'da karantina süresi dolanlar memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Çankırı'da karantina süresi dolanlar memleketlerine uğurlandı

Kuveyt'ten gelen 276 kişiden 233'ü tahliye edildi

ÇANKIRI - Çankırı'da karantina süreci sona eren vatandaşlar yurttan tahliye edilerek memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 276 vatandaş, Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Emir Karatekin Yurduna yerleştirilmişti. Burada izole edilen vatandaşların 14 günlük süresi sona erdi. Yapılan test sonuçları negatif çıkan 233 kişi, yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yurtlardan çıkarılarak 13 farklı otobüsle memleketlerine uğurlandı. Kalan 43 kişi de yine tedbir amaçlı kentte tedavilerini ardından evlerine gönderilecek.



"Çankırı olarak süreçte 3 ayrı ülkeden misafir ağırladık"

AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, Kuveyt'ten gelen misafirlerimize sıkıntısız bir şekilde uğurladık. Toplamda 276 kişiyi misafir ediyorduk. Bugün hastanede tedavi altında olanlar hariç geriye kalanların hepsini uğurladık. Bir sıkıntı yok. İnşallah hastanedekilerin durumu da iyi, tedbir amaçlı hastanede tutuyoruz. Ardından inşallah evlerine göndereceğiz. Son grubumuzu da sıkıntısız bir şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çankırı olarak 3 ayrı ülkeden gelen grubu sıkıntısız bir şekilde uğurladık" dedi.