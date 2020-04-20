Çankırı'da karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Pastanın üzerindeki mumları eliyle söndüren Can, emeği geçenlere teşekkür etti.

AFAD görevlileri, gözlem altındaki Celal Can'ın doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz hazırladı.

Londra'dan getirilen 262 Türk vatandaşının, Çankırı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Emir Karatekin Yurdu'nda karantinaları sürüyor.

Çankırı 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Londra 'dan getirilen ve gözlem altında tutulan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI

THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı

Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser

Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü