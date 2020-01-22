Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü

6 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hacıhasan köyünde imam nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay (80) ile Remziye Ciritoğlu'ndan (60) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, camı kırarak girdikleri evde çifti ölü buldu.

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cenazesini, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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