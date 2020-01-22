Çankırı'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cenazesini, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Hacıhasan köyünde imam nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay (80) ile Remziye Ciritoğlu'ndan (60) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

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