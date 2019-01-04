Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Çankırı'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

26 dakika önce

Çankırı'da kardan kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çankırı'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Çankırı'da kardan kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Eldivan ilçesinde elektrik arızasını onarmak için Şahin Tepesi yakınlarındaki trafo kontrolüne giden özel bir firmaya ait 2 enerji iletim personeli, yolu kardan kapanan bölgede mahsur kaldı.

İletim personeli, arkadaşları olan ve o sırada vericileri kontrol için aynı yerde bulunan TRT teknik ekibindeki 2 kişiden telefonla yardım istedi.

Arkadaşlarının yardımına giden 2 kişi de yoğun kar nedeniyle mahsur kalınca, durum AFAD ekiplerine bildirildi.

Ekipler, paletli iş makinesi yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 4 kişiyi kurtardı.

Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Şahin Tepesi, Eldivan, AFAD, Çankırı, Güncel
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