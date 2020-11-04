Çankırı'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki İmran Fıtıkoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Yaylakent beldesinde yaşayan Fıtıkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında henüz Fıtıkoğlu'na ait bir ize rastlanamadı.

Fıtıkoğlu'nun zihinsel engelinin bulunduğu ve son bir yıl içinde üçüncü kez kaybolduğu öğrenildi.