 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çankırı'da Kaybolan Kadının Cesedi Evde Bulundu - Son Dakika

Çankırı'da Kaybolan Kadının Cesedi Evde Bulundu

Çankırı\'da Kaybolan Kadının Cesedi Evde Bulundu
09.11.2023 16:33

Çankırı'da kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde cesedi bulunan Ayşe Doğan (48), toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi ve 2 çocuğun da olduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÇANKIRI'da kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde cesedi bulunan Ayşe Doğan (48), toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi ve 2 çocuğun da olduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile birlikte 4 şüpheli gözaltına aldı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine getirildi. Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası burada kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Ayşe Doğan, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Kaybolan Kadının Cesedi Evde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Asgari ücrette hesap değişti! Zamlı maaş 17 bin lira olabilir
17:09 EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor
17:05 Cenin şehrinde İsrail güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalardan yeni görüntüler
17:00 Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu
17:01 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi
16:54 Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama
16:48 Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı
16:46 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eliat şehrine kamikaze dron saldırısı gerçekleştirdi
16:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak, CHP eyleme başlıyor
16:18 Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 17:54:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da Kaybolan Kadının Cesedi Evde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement