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Çankırı'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklamalar - Son Dakika

Çankırı'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklamalar

Çankırı\'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklamalar
10.11.2023 21:33

Çankırı'da kaybolduktan 3 gün sonra evinde ölü bulunan Ayşe Doğan'ın kızı E.D. ve sevgilisi M.E.K. tutuklandı. E.D., sevgilisiyle birlikte annesini öldürdüğünü itiraf etti.

ÇANKIRI'da, kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın içinde ölü bulunan Ayşe Doğan (48) cinayetiyle ilgili gözaltındaki kızı E.D. (17) ile sevgilisi olduğu öğrenilen M.E.K., tutuklandı. E.D.'nin, sevgilisi M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Fatih Mahallesi'nde oturan evli, 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 8 Kasım'da evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile 1 M.E.K. isimli şüpheli gözaltına aldı. Doğan'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ; KIZI İLE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Cinayete kurban gittiği belirlenen Ayşe Doğan'ın gözaltındaki kızı E.D. ile sevgilisi olduğu öğrenilen M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayşe Doğan'ın tutuklanan kızı E.D.'nin, M.E.K. ile birlikte annesini öldürdüğünü itiraf ettiği de öğrenildi.

Öte yandan, Doğan'ın eşi T.D. ve oğlunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ayşe Doğan, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklamalar - Son Dakika
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