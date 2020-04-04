Çankırı'da kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Çankırı'da kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
44 dakika önce
Çankırı'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan Ali İhsan Sallalı'yı arama çalışmaları devam ediyor.
Çankırı'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan Ali İhsan Sallalı'yı arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Ahlat köyünde yalnız yaşayan Ali İhsan Sallalı'dan (49) bir süredir haber alamayan vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgede ekiplerle birlikte köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında henüz Sallalı'ya ait bir ize rastlanmadı.
Arama çalışmaları köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Alanpınar köyü göleti etrafında yoğunlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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