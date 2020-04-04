Çankırı'da kayıp kişi ölü bulundu - Son Dakika

Çankırı'da kayıp kişi ölü bulundu
6 saat önce
Çankırı'da 6 gündür haber alınamayan bir kişi, ölü olarak bulundu.
Çankırı'da 6 gündür haber alınamayan bir kişi, ölü olarak bulundu.
Merkeze bağlı Ahlat köyünde yalnız yaşayan Ali İhsan Sallalı'dan (49) bir süredir haber alamayan komşularının ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Çalışmalar sonucu Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyü civarındaki bir türbenin yakınında bulundu.
İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Sallalı'nın cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:52 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin