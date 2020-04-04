Çankırı'da kayıp kişi ölü bulundu - Son Dakika

Çankırı'da 6 gündür haber alınamayan bir kişi, ölü olarak bulundu.

Merkeze bağlı Ahlat köyünde yalnız yaşayan Ali İhsan Sallalı'dan (49) bir süredir haber alamayan komşularının ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucu Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyü civarındaki bir türbenin yakınında bulundu.

İlk belirlemelere göre vücudunda delici veya kesici alet izine rastlanmayan Sallalı'nın cenazesi, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.