Çankırı'da kendisine verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da kendisine tedavi için verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu E.Y'nin kendisine tedavi için sağlık kurumlarınca verilen yeşil reçeteli hapları sattığı tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan E.Y'nin kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.