Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

30.05.2022 15:12
Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

ÇANKIRI'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, yakalanıp cezaevine gönderildi.

ÇANKIRI'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şabanözü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonlarda 'hırsızlık', 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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