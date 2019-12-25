Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika

Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

6 saat önce

Çankırı'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratı verildi.

Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi, System.String[]

Çankırı'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratı verildi.

Çankırı Valiliği Toplantı Salonu'nda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.


Törende konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, toplumları ve milletleri, insanlara benzettiğini söyledi.

Toplumların da insanlar gibi kaderi olduğunu belirten Aktaş, "İnsanlar hayatları boyunca nasıl kritik kararlar verince istikametleri, yaşayış biçimleri ve birçok şeyi değişiyorsa milletler de bu şekilde kritik dönemlerde kritik kararlar verirler ve birçok şey değişir." dedi.

Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın da alınan önemli kararlardan biri olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç da Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik de vatan, bayrak, millet ve devletin bekası için dünyanın her yerinde kardeşlik ve barış getirmek için savaşa giren gaziler olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından harekata katılan 23 gaziye, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Çankırı Valiliği, Çankırı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadına 10 yıl hapis istemi UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]