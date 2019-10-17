Son Dakika Haberleri: Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği
Son Dakika Güncel Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği

Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği

47 dakika önce

Çankırı'da Avrupa Kod Haftası kapsamında Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi etkinlik düzenlendi.

Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği, System.String[]

Çankırı'da Avrupa Kod Haftası kapsamında Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi etkinlik düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin kodlama, tasarım odaklı düşünme, işbirlikli öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerin, problem çözme, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Öğrenciler hem eğlendi hem de kodlamanın hayata yansımasını öğrenerek, makarna ve turşu yapmak gibi konularda algoritma da yazdı.

Barış Pınarı Harekatı için de algoritma yazan öğrenciler, harekata destek için asker selamı verdi.

Etkinliğe, Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kaan Küçük ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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