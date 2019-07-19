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Çankırı'da korkutan yangın

33 dakika önce

Çankırı'da bir binanın 6. katından çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Çankırı'da bir binanın 6. katından çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Yangın, Aksu Mahallesi Çelebi Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 6. katında çocuklar evde saç düzleştirici ile oynadığı esnada yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI
Çankırı, Çelebi, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
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