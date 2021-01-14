Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı

14.01.2021 16:48

Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı Çin'den getirilen Covid-19 aşısı tüm ülkede olduğu gibi Çankırı'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı

ÇANKIRI - Çin'den getirilen Covid-19 aşısı tüm ülkede olduğu gibi Çankırı'da da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirttiği korona virüs (Covid-19) aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki testleri başarıyla geçerek acil kullanım onayı aldı. Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelik sıralamasına göre aşılar ülke genelinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çankırı'ya da 3 bin 560 doz aşı gönderildi. İlk doz aşılar Çankırı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerine uygulandı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında Covid-19 aşılamasına başlanmıştır. İlimizde ilk aşı uygulaması Yoğun Bakımda Hemşiresi Hatice Şahin ve Acil Servis görevli Hemşiresi Dudu Karacameydan'a yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından öncelikli grup olarak belirlenen sağlık personeli aşılaması il merkezi ve ilçelerimizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı
Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı
Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı
Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Çankırı, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çankırı'da korona virüs aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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