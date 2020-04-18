Çankırı'da korona virüs denetimleri - Son Dakika

Çankırı'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik ve asayiş ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.



Ülke genelini saran korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla trafik ve motorize asayiş ekipleri şehrin çeşitli bölgelerinde uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yasağı delen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları takip etme amaçlı ve trafik noktasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarda bulundu.



Yapılan uygulamalar kapsamında ekipler durdurulan araçlarda sosyal mesafeyi koruyarak, kişilerin yaşlarına ve ilgili belgelerine baktı. Ekipler, 14 kurala uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. - ÇANKIRI