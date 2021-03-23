Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor - Son Dakika

Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor

23.03.2021 18:46

Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor Vali Ayaz: "Virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artış gösteren vakalar dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç...

Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor

Vali Ayaz: "Virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor"

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artış gösteren vakalar dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce dur dememiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı. Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasında Çankırı da yer aldı. Çankırı ile birlikte listede İstanbul, Kastamonu, Erzincan ve Yalova bulundu.

İl genelindeki vaka durumlarıyla alakalı bilgiler paylaşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, virüsün kentte hiç görülmeyen hızda yayıldığını belirtti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Maalesef Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi son 1 hafta içerisinde vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer aldık. Bunu zaten geçen haftalarda yaptığım açıklamalarda defaatle vurgulamıştım. Gerçekten virüs şu anda ilimizde hiç görmediğimiz kadar hızla yayılıyor. Buna bir an önce dur dememiz lazım. Bu hafta geçen hafta yoğun bir şekilde denetimlere devam ettik. Bu hafta aynı şekilde devam edeceğiz. Ama tekrar vatandaşlarımızdan lütfen daha az hareket daha az temas daha fazla tedbir istiyoruz. Gördüğümüz gerçekten bu normalleşme kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmekte" dedi.

"Vatandaşlarımızdan daha çok tedbir daha az hareket istiyoruz"

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında hareketin bir hayli arttığına dikkat çeken Vali Ayaz, "İlçelerimizde köylerimizde vaka daha çok yayıldı. Ama virüs duruyor. Ortada bir mutasyon virüs var. Bulaş daha hızlı gerçekleşiyor. Aşılar yeni yeni etkin olmaya başladı. Henüz süresi dolmamış 1. dozdan sonra 28 gün, 2. dozdan sonra 14 gün geçmiş özellikle büyüklerimizi yaşlılarımıza kontrolsüz temasları ve bunun sonucunda hasta olanları görüyoruz. Tekrar lütfen biz arkadaşlar elimizden geleni yapıyorlar ama vatandaşlarımızdan da yine biraz daha sabır, daha fazla tedbir, daha az hareket istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Ayaz yeni tedbirler hakkında da değerlendirmede bulunduklarının altını çizerek, "Yeni tedbirleri değerlendiriyoruz. Haftaya Kabine Toplantısında yine risk haritası değişecek. Haritada rengi değişen illerle ilgili yeni tedbirler yürürlüğe girecek. Ama biz de şu an yine arkadaşlarımızla beraber bu süreci takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor
Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor
Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor
Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor

Fahrettin Koca, Kastamonu, İstanbul, Çankırı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı         
19:30
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda         
18:57
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku         
17:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü         
17:42
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 20:02:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da korona virüs tablosu korkutuyor, vakalar hızla artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei