Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 86 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 lira para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son hafta günlük hasta sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında, Çankırı'yı da saymasının ardından denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 17 araç ve 233 personel ile koronavirüs testleri pozitif olan ve temaslı kişilerin takip işlemlerinin sürekli şekilde yapıldığı belirtildi.

Takipler sonucu karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce, yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 lira idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.