Çankırı'da Kovid-19 kısıtlamasına uymayan 40 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 kişiye para cezası kesildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde, kısıtlama süresince denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 13 kişiye kısıtlama ihlalinden ceza uygulandı.

Polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 27 kişiye ceza verildi.