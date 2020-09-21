Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Maruf köyünde koronavirüs vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:01 - Kaynak: AA
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