Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 iş yerine kapatma - Son Dakika

Çankırı'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı belirlenen 2 iş yerine 1 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kural ihlalini tekrarlayan 2 iş yerine kapatma cezası uyguladıklarını duyurdu.

Kamu sağlığını korumaktan başka bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Ayaz, "Bu amaçla arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcamaktayız, lütfen sizler de kurallara uyarak bize destek olun." ifadesini kullandı.