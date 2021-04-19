Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı'da yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

Hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince toplamda 132 ekip tarafından 671 iş yeri, 494 araç, 7 konaklama tesisi ve 2 bin 609 kişi denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını kötüye kullandığı ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası kesildi.