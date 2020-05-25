Çankırı'da köyde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesi Büyük Hacıbey köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyük Hacıbey köyünde meydana geldi. Ercan Ünal'a ait tek katlı betonarme evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir süre sonra yandaki Eyüp Çelik'e ait 2 katlı betonarme eve sıçradı. Alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen Eldivan ve Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangın sonrası 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.