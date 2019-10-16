Son Dakika Haberleri: Çankırı'da kumar operasyonu
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Çankırı'da kumar operasyonu

1 saat önce

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

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ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yeni Mahalle Osmanlı Caddesi'ndeki kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında işyeri sahibi C.D. ile A.Ç., M.A. ve S.S. kumar oynarken yakalandı. C.D. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, A.Ç., M.A. ve S.S.'ye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 320'er lira para cezası kesildi. Baskında bin 330 TL'ye el konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Ilgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
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