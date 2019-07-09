Son Dakika Haberleri: Çankırı'da kumar oynatılan kahve mühürlendi
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Çankırı'da kumar oynatılan kahve mühürlendi

1 saat önce

ÇANKIRI'da kumar oynatıldığı belirlenen kahve mühürlenirken, 4 kişiye toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.

Çankırı'da kumar oynatılan kahve mühürlendi, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel
ÇANKIRI'da kumar oynatıldığı belirlenen kahve mühürlenirken, 4 kişiye toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan kahvede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bunun üzerine kahveye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 210 lira kumar parası ve kumar oynatılırken kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi Ş.A.'ya, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli ve idari işlem yapılırken, iş yeri 15 gün süreyle mühürlendi.l Kumar oynadıkları tespit edilen S.A, M.U, M.K ve Ü.E.'ye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.


- Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:52 Kaynak: DHA
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