Çankırı'da Kurban Bayramı'nda kesim yapılacak alanlar belirlendi - Son Dakika

Çankırı Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nda il merkezinde kurban kesimi yapılabilecek alanlar belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karar doğrultusunda Belediye Mezbahası, pazar pazarı ile merkez köylerde belirlenen alanlarda kesim yapılabileceği belirtildi.

Komisyon kararları doğrultusunda belirlenen kesim alanlarının belediye ekiplerince hazırlanacağı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesim alanlarının güvenliği ve özellikle Kovid-19 salgını için gerekli tedbirler, ilgili birimlerin personeli tarafından kesim süresince sağlanacak. Kesim alanlarında maske, izolasyon ve mesafe kuralları titizlikle yürütülecek. Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşların su ihtiyacını gidermek için su tesisatları da bağlanacak. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun aldığı kararlar gereği vatandaşlar, 25 lirası İl Müftülüğü Kurban Hizmetleri Komisyon hesabına aktarılmak üzere büyükbaş hayvan kesimi için 325 lira öderken, küçükbaş hayvan kesimi için ise 60 lira verecek."