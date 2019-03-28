Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Leylekler Yuvalarına Döndü

Çankırı'da Leylekler Yuvalarına Döndü

51 dakika önce

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Çankırı'da Leylekler Yuvalarına Döndü, System.String[]
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde leyleklerin yuvalarına dönmesi baharın müjdesi olarak sayıldı. Leylekler, kış şartlarında zarar gören yuvalarını yeniden yaptı. Elektrik direkleri, bina çatıları ve cami kubbesinde bulunan yuvalarda görülen leylekler, çevrede ilgi odağı haline geldi.

- Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Ilgaz, Çankırı, Güncel
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