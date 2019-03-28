Çankırı'da Leylekler Yuvalarına Döndü
51 dakika önce
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte leylekler yuvalarına dönmeye başladı.
HAVALARIN ısınmasıyla birlikte leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Çankırı
'nın Ilgaz
ilçesinde leyleklerin yuvalarına dönmesi baharın müjdesi olarak sayıldı. Leylekler, kış şartlarında zarar gören yuvalarını yeniden yaptı. Elektrik direkleri, bina çatıları ve cami kubbesinde bulunan yuvalarda görülen leylekler, çevrede ilgi odağı haline geldi.
- Çankırı
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:14 Kaynak: DHA
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