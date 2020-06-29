Çankırı'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Çankırı'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı il genelinde maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Ülke genelinde etkisini sürdüren korona virüs tedbirleri kapsamında Çankırı il genelinde maske kullanma zorunluluğu getirildi.


Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu salgının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek için her türlü tedbiri almakta ve uyulması gereken kuralları belirleyerek halkımızla paylaşmaktadır. Bu kapsamda vaka sayısındaki azalmanın devamı için vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Ancak; bu konuda gereken hassasiyet gösterilmemiş ve ilimizdeki vaka sayısı artarak devam etmiştir. Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu '29.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna' karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Çankırı Valiliği, Koronavirüs, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:32 Kaynak: İHA

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