Son Dakika Haberleri: Çankırı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Çankırı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Çankırı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

ÇANKIRI'da, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ÇANKIRI'da, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Çankırı- Ankara yolu üzerinde merkeze bağlı Karaşeyh köyü geçişinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Mustafa Güneş yönetimindeki 19 ABA 024 plakalı gübre yüklü traktörle, Osman Almalı'nın kullandığı 06 BR 5233 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, traktördeki sürücü ile Ahmet Kibar ve minibüsteki yolcu Ayşe Almalı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan Çankırı- Ankara yolu, çalışmaların ardından normale döndü.


Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:32 Kaynak: DHA
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