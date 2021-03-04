Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı - Son Dakika

Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı

04.03.2021 18:24

Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı Vali Ayaz kentteki denetimlere katıldı Ülke genelinde uygulanmaya geçilen yeni normal kapsamında açılan işletmeler Çankırı'da denetlendi.

Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı

Vali Ayaz kentteki denetimlere katıldı

ÇANKIRI - Ülke genelinde uygulanmaya geçilen yeni normal kapsamında açılan işletmeler Çankırı'da denetlendi. Denetime katılan Vali Abdullah Ayaz, kentte mutasyonlu virüsün artış gösterdiğini belirtti.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz uygulanmaya başlanılan yeni normal kuralları kapsamında açılan işletmeleri denetleyerek uyarılarda bulundu.

Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Şu anda da malumunuz buradan başlayacağız ama il genelinde tüm ekiplerimiz başlarında kaymakamlarımız daire müdürlerimiz ilgili arkadaşlarımız olmak üzere denetimdeler. Daha önce yaptığımız gibi yine ilimizin ve ilçelerimizin sokak ve caddelerinde denetimler gerçekleştireceğiz. Daha önce bunu çok yaşadık vatandaşımız bizim bu sosyal hayat veya normalleşmenin önünde arkasında etrafında söylediğimiz hiçbir şeyi duymuyor. Ama bir kere daha söylüyoruz yeni dönemin adı kontrollü sosyal hayat kontrollü normalleşme onun için vatandaşlarımızla özellikle istirhamımız tedbiri elden bırakmamaları. Biraz daha yolumuz var. Artık ışığın göründüğünü bu işin sonuna doğru yaklaştığımızı değerlendiriyoruz. Birkaç ay daha bu bizim gündemimizde devam ettirecek. İlimiz şu anda çok şükür iyi. Bir yükseliş trendi var hafif de olsa. Bunu yeni normalleşme süreciyle beraber bir atak yapmaması ilerlememesi için arkadaşlarımızla beraber gayret göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu çabalarımıza destek bekliyoruz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Aldığımız her kararın etkisini 2 hafta içerisinde görüyoruz. 2 hafta sonra açıklanan yeni haritada yeni rakamı göreceğiz inşallah. Bu hafta, geçen haftaya göre stabil gidiyor. Şimdi işletmeler açıldı bir miktar daha yükseliş görebiliriz Allah korusun. Onun için daha dikkatli de oluruz. Tedbirlere riayet edeceğiz. Aşı olan vatandaşlarımızda tedbiri elden hiçbir hal ve şartta bırakmayacaklar. 2. Dozdan 14 gün sonra koruyuculuk başlıyor ama tedbirlerin erkenden bırakıldığı endişesi içerisindeyiz. Bir sürede daha hep beraber tedbirli olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Mutasyonlu virüsün Çankırı'da arttığına dikkat çeken Vali Ayaz, "Mutasyonda sayı biraz arttı. Yaklaşık 25 oldu mutasyonlu virüs tespiti ilimizde. 5 Kızılırmak'ta başlamıştık arkasında Kızılırmak ve Yapraklı derken o şekilde devam etti. 25 tane mutasyonlu tespitimiz var. Virüs mutasyonlu da olsa mutasyonsuz da olsa tedbirler aynı. Maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız, hijyene dikkat edeceğiz. Yeninin en büyük riski bulaşın hızlı olması. Eskiden belki yakın mesafeden 15 dakika maskesiz temas derken yeni virüste 5 dakikaya iniyor. Onun için ekstra dikkat gerekmekte." şeklinde konuştu.

Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı
Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da mutasyonlu virüs alarmı, kentte artış göstermeye başladı - Son Dakika


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