Çankırı'da nükleer enerji semineri düzenlendi - Son Dakika

Çankırı'da "Nükleer reaktörlerde enerji üretimi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından, Bilim ve Teknoloji Söyleşileri Haftası kapsamında Çankırı Lisesi ev sahipliğinde Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Hüseyin Şahiner konuşma yaptı.

Şahiner, konuşmasında, güneş ve jeotermal enerjilerin de kaynağının temelinde nükleer enerjinin yattığını, nükleer reaktörlerde enerjinin kontrollü bir şekilde nasıl üretildiğini ve bu enerji ile çevre sorunlarının nasıl giderilebileceğini anlattı.

Programda, öğrencilerin soruları yanıtlandı, ayrıca nükleer enerji ile ilgili kariyer imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.