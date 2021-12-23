Çankırı'da öğrencilerden jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Çankırı'da ortaokul öğrencileri jandarmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Şehit Yücel Karahasan Ortaokulundaki 14 öğrenci İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Öğrencilere jandarmadaki birimler ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarmanın kullandığı araç gereçleri inceleyen öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Ekiplerce gösteri sunulan öğrencilere hediye de verildi.
Kaynak: AA
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