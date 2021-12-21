Çankırı'da öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneğince kentteki 17 okula kitap desteğinde bulunuldu.

Dernek başkanı Hasan Kale, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki bir hayırsever tarafından kitaba erişim imkanı olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere derneğe 40 bin lira tutarında yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitabı bağışlandığını belirtti.

Kitapların gönüllüler tarafından paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildiğini aktaran Kale, "Bu kitapların öğrencilerimizin hedefledikleri alanda başarılı olmalarına faydalı olacağını düşündük. Bu yüzden bizler de Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği olarak yaptığımız diğer çalışmalara ek olarak eğitim alanında da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki 4 ilkokul, 8 ortaokul, 5 liseye kitapların teslim edildiğini bildiren Kale, emeği geçenlere teşekkür etti.???????

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