Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü (2)
12 saat önce
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIÇankırı'da oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp eden H.A. sevk ediliği mahkemece adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:17 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Çankırı'da oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp eden H.A. sevk ediliği mahkemece adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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