Son Dakika Haberleri: Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü (2)

Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü (2)

12 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIÇankırı'da oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp eden H.A. sevk ediliği mahkemece adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Çankırı'da oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp eden H.A. sevk ediliği mahkemece adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:17 Kaynak: DHA
Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yaşındaki Kız Öğrencisine İstismarda Bulunan Öğretmen: Baba Şefkati Gösteriyorum Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da öğretmene saldırıya tepki yürüyüşü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]