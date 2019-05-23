Son Dakika Haberleri: Çankırı'da öğretmeni darbeden veli serbest bırakıldı

Çankırı'da öğretmeni darbeden veli serbest bırakıldı

11 saat önce

Çankırı'da bir öğretmeni darbettiği iddia edilen veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'da öğretmeni darbeden veli serbest bırakıldı, System.String[]
Çankırı'da bir öğretmeni darbettiği iddia edilen veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmet İnönü Ortaokulunda öğretmenlik yapan M.S'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmet İnönü Ortaokulunda öğretmenlik yapan M.S. öğrencisinin velisi H.A. tarafından darbedilmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri veliyi gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yaşındaki Kız Öğrencisine İstismarda Bulunan Öğretmen: Baba Şefkati Gösteriyorum Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da öğretmeni darbeden veli serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]